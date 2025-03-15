В Пудожском районе закрыли еще одну школу

В Пудожском районе, в посёлке Колово, закрыли школу, несмотря на протесты местных. На это пожаловались в паблике «Подслушано в Пудоже».

Из-за отсутствия школы в поселке, дети будут вынуждены ездить в Пудож. Однако в населенном пункте нет обустроенной остановки, из-за чего школьники будут ждать автобус в любую погоду без укрытия.

Местные обратились в суд, чтобы обязать построить остановку. Просьбы жителей были услышаны, и теперь в поселке оборудуют остановку для детей.