15 марта 2025, 12:57
Общество

Россияне активно возвращают вещи после гендерных праздников

В магазины вернули одежду на общую сумму 9,4 миллиарда рублей
Фото: freepik // mrsirapholi

После гендерных праздников аналитики отметили, что россияне начали активно возвращать вещи в магазины. В частности одежду, сумки и духи, об этом сообщает агентство "Прайм".

Общая сумма возврата сумок составила 798 миллионов рублей, это примерно 15% от объема всех продаж. Также аналитики отметили, что россияне часто возвращали электронику и бытовую технику. 

Обсудить
Метки: 
Россия
покупки
магазины
одежда
сумки
духи
техника
возврат