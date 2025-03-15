15 марта 2025, 12:57
Россияне активно возвращают вещи после гендерных праздников
В магазины вернули одежду на общую сумму 9,4 миллиарда рублей
Фото: freepik // mrsirapholi
После гендерных праздников аналитики отметили, что россияне начали активно возвращать вещи в магазины. В частности одежду, сумки и духи, об этом сообщает агентство "Прайм".
Общая сумма возврата сумок составила 798 миллионов рублей, это примерно 15% от объема всех продаж. Также аналитики отметили, что россияне часто возвращали электронику и бытовую технику.