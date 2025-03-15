Трижды за прошедшие сутки МЧС помогло жителям Карелии

За прошедшие сутки сотрудники МЧС дважды потушили пожары в разных районах Карелии, а также помогли ликвидировать последствия ДТП на дороге рядом с Петрозаводском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Карелия.

Специалисты МЧС успели потушить бульдозер в Костомукше, южном карьере. Однако транспорт все равно сильно пострадал. Тем же вечером в Сегеже горело неэксплуатируемое строение. В результате пострадало 45 квадратных метров здания.

Также сотрудники МЧС помогли на Шуйском шоссе, когда легковой автомобиль съехал в кювет. Постарадал только 1 человек.