15 марта 2025, 12:16
Общество

Трижды за прошедшие сутки МЧС помогло жителям Карелии

Специалисты МЧС помогли ликвидировать последствия опасных ситуаций
Фото: freepik

За прошедшие сутки сотрудники МЧС дважды потушили пожары в разных районах Карелии, а также помогли ликвидировать последствия ДТП на дороге рядом с Петрозаводском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Карелия.

Специалисты МЧС успели потушить бульдозер в Костомукше, южном карьере. Однако транспорт все равно сильно пострадал. Тем же вечером в Сегеже горело неэксплуатируемое строение. В результате пострадало 45 квадратных метров здания.

Также сотрудники МЧС помогли на Шуйском шоссе, когда легковой автомобиль съехал в кювет. Постарадал только 1 человек. 

Обсудить
Метки: 
МЧС Карелии
МЧС
ДТП
пожары
аварии
Республика Карелия
Карелия