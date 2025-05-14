Россиянам посоветовали продукты для улучшения здоровья

Врачи рекомендуют россиянам включить в рацион продукты, богатые пробиотиками и пребиотиками. Вместе они улучшают работу кишечника и обмен веществ, об этом сообщает "Lenta.ru".

Йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, мисо богаты пробиотиками. Преобиотики же найти можно в чесноке, луке, бананах, спарже, цельном овсе, цикории и топинамбуре.

Если в рационе будет отсутствовать какой-то из этих элементов, это может привести к ухудшению самочувствия. © «Петрозаводск говорит»