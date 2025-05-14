14 мая 2025, 17:59
Общество

На дорогах Костомукши задержали бесправных мотоциклистов

Полиция задержала школьника и двух студентов
Фото: unsplash // taras chernus

В местном паблике рассказали, что сотрудники ОМВД задержали несовершеннолетних мотоциклистов. Правонарушители управляли пит-байками и мопедами без прав, теперь подростки и их родители должны будут заплатить штраф.

Сумма штрафа для подростков может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Их родителей обяжут платить за то, что допустили детей к управлению транспорта без прав. Штраф для взрослых может обойтись до 45 тысяч рублей.

В пресс-службе ОМВД Костомукши попросили родителей быть внимательнее и ответственнее относиться к тому, что их ребенок может водить мопед или скутер. © «Петрозаводск говорит»

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Республика Карелия
Карелия
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Костомукшский городской округ
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