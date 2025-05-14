14 мая 2025, 17:59
На дорогах Костомукши задержали бесправных мотоциклистов
Полиция задержала школьника и двух студентов
Фото: unsplash // taras chernus
В местном паблике рассказали, что сотрудники ОМВД задержали несовершеннолетних мотоциклистов. Правонарушители управляли пит-байками и мопедами без прав, теперь подростки и их родители должны будут заплатить штраф.
Сумма штрафа для подростков может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Их родителей обяжут платить за то, что допустили детей к управлению транспорта без прав. Штраф для взрослых может обойтись до 45 тысяч рублей.
В пресс-службе ОМВД Костомукши попросили родителей быть внимательнее и ответственнее относиться к тому, что их ребенок может водить мопед или скутер. © «Петрозаводск говорит»