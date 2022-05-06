Россиянам порекомендовали есть зеленый лук

Зеленый лук содержит большое количество витаминов и весьма полезен для здоровья. Об этом рассказала диетолог Наталия Герасимова, слова специалиста приводят «Известия».

Перья зеленого лука богаты калием, кальцием, цинком, витаминами группы А, В и С, отметила врач. Витамин А, к примеру, улучшает зрение.

«Витамин С повышает иммунитет, поэтому зеленый лук особенно эффективен при сезонных простудах, гриппе, авитаминозе. Кроме того, он обеззараживает ротовую полость и снижает риск кариеса и стоматита», - отметила специалист.

В то же время Герасимова посоветовала употреблять лук с осторожностью людям с астмой и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Фото: pixabay.com/ArmbrustAnna