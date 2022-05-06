Медик рассказала о неожиданной опасности смартфона

Частое использование смартфона может губительно сказаться на осанке. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Наталья Половодова, слова врача приводит Ura.ru.

Как отметила Половодова, увлечение гаджетами особенно опасно для детей. Оно может привести к искривлению позвоночника.

«Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, а также из-за того, что человек порой надолго зависает в телефоне, в соцсетях в неудобной позе. И это все, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе головными болями», - рассказала специалист.

Медик советует не использовать смартфон непрерывно более 15 минут. «Многие родители думают, что развитие сколиоза у детей, подростков связано с занятиями в школе, неправильной осанкой, но часто это может быть из-за телефона. Также не стоит забывать, что из-за смартфонов, особенно у тех, кто уменьшает расстояние от экрана до глаз до менее чем 30 сантиметров, пользуется ими ночью в темноте, сильно страдает зрение», - добавила Половодова. Фото: pixabay.com/DariuszSankowski