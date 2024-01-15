Россиянам подсказали упражнения для похудения после праздничных дней

Тренер по йоге и пилатесу Алена Рысьева предложила несколько упражнений для тех, кто хочет привести себя в форму после длинных праздников.

Она предложила больше ходить пешком и отказаться от машины. Дома можно выполнять упражнение «кошка», пишет «Лента».

Для этого нужно расположить ладони под плечами, колени – под тазобедренными суставами. На вдохе следует округлить спину, втянуть мышцы живота, а затем прогнуть спину, постепенно расслабив живот и поднимая голову вверх.

Еще одно упражнение на плечевой мост. При его выполнении главное не скорость, а плавность.

«Вы поднимаете таз позвонок за позвонком до середины лопаток и также плавно опускаетесь вниз», - подсказывает тренер. Упражнение позволяет напитать позвоночные диски и подвигаться ему. // фото unsplash.com