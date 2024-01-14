Врач назвал вредные для мужской силы напитки

Не только водка, пиво, но и сидр могут вызвать у мужчин импотенцию, считает хирург Александр Умнов.

Пристрастие к сидру провоцирует снижение синтеза тестостерона, что пагубно влияет на подвижность сперматозоидов, сообщает News.ru.

Злоупотребление этим напитком приводит к ожирению, изменению гормонального статуса в организме, заболеваниям щитовидной железы, повышенной сухости кожи и заболеваниям по типу акне. // фото unsplash.com/ Olivia Bauso