Терапевтическое отделение закрыли в Надвоицах

Здание терапевтического отделения в Надвоицах закрыли в конце 2023 года. Об этом сообщили в Сегежской ЦРБ.

В здании были обнаружены дефекты несущих конструкций и износ жизненно-важных систем. Эксплуатировать здание стало небезопасно, поэтому его прекратили использовать. Физиотерапевтический и рентгеновский кабинеты, которые ранее находились в здании, были переведены в здание поликлиники поселка. Она работает в штатном режиме, в поликлинике оказывают помощь и проводят необходимые процедуры.

В ЦРБ сообщили, что медицинская помощь в стационаре не оказывается с 2021 года, в прошлом году в отделении находились два пациента, которые нуждались в паллиативной помощи. При этом в районной больнице уверяют, что плановую и экстренную помощь местным жителям оказывают в полном объеме.

В комментариях подписчики выразили недоумение, так как в здании проводили ремонт. Они посчитали, чтобы если здание закрыли, то деньги были выброшены на ветер. Также в комментариях поинтересовались, почему в отделении было всего два пациента:

«А почему в 2023 году в отделении было 2 пациента? Может потому, что в отделение не брали, т.к на постоянной основе не было врача? Как же можно больного положить в отделение, если в нем нет доктора? Нет доктора- нет пациентов. Вывод: отделение не нужно!»

// фото VK-паблик «Сегежская ЦРБ»