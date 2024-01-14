Врач назвала пять безопасных сахарозаменителей

Безопасными сахарозаменителями являются стевия, эритрит, триголоза, изомальтоолигосахариды и сироп цикория. Такое мнение выразила в телеграм-канале эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Сахарозаменители могут помочь постепенно отказаться от сладкого, не вызывает подъем инсулина и глюкозы, не влияют на аппетит, не нарушают микробиоту в кишечнике.

Самым вредным, по ее словам, является фруктоза. Ее избыток грозит опасными последствиями. В частности, жировому гепатозу и нарушению работы печени, повышению уровня триглицеридов и холестерина, общему ожирению, блокировке выработки гормона, отвечающего за насыщение (лептина), повышению уровня глюкозы и инсулина в крови, синдрому дырявого кишечника. // фото unsplash.com