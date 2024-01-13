Карелия готова развернуть дополнительные койки в случае необходимости

В Карелии врачи работают в напряженном режиме. Увеличено количество бригад врачей, особенно, педиатров.

По словам министра здравоохранения Михаила Охлопкова, коек в стационарах достаточно. Однако в случае необходимости в регионе оперативно развернут дополнительные места.

В Карелии сейчас целый букет из инфекций: грипп, коронавирус, микоплазменная пневмония, ОРВИ, внебольничная пневмония, тридемия (тройная эпидемия, состоящая из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса).

В Петрозаводске отмечен самый высокий показатель по сравнению с районами Карелии, – 27 случаев пневмоний. За минувшую неделю в Карелии было зафиксировано 6029 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. // фото «Петрозаводск говорит»