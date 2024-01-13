Врач назвала «витаминные бомбы», которые нужно включить в рацион

Терапевт Ирина Баранова перечислила пять продуктов, которые обязательно должны быть в рационе. Она назвала их «витаминной бомбой».

Как пишет «Российская газета», на столе обязательно должен быть лосось. По мнению врача, этот продукт улучшает состояние кожи и волос, нормализует уровень сахара в крови, снижает риск развития болезни Альцгеймера. Лосось - один из лидеров по содержанию омега-3 и других полезных жиров, он содержит калий, фосфор, хром, витамины В, РР и D.

Еще один полезный продукт – брокколи, он улучшает состояние при эстрогенодоминировании и улучшает здоровье глаз. В нем также есть витамины PP, U и бета-каротин. Также в меню обязательно должны присутствовать томаты, авокадо и говяжья печень.

В рационе человека должны присутствовать продукты из разных групп: фрукты, овощи, рыба, яйца, птица, мясо, орехи, семена. // фото unsplash.com