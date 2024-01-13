Сегежанам будут лечить зубы на современном оборудовании

Современная бормашина поступила в Сегежскую ЦРБ. Новая стоматологическая установка позволит более эффективно и качественно оказывать медицинскую помощь, считает министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Еще одна установка должна будет поступить в учреждение в феврале.

Министр пояснил, что оборудование было приобретено за счет средств нормированного страхового запаса. // фото freepik.com/ wavebreakmedia