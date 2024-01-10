Россиянам назвали занятия для улучшения настроения

Улучшить работу мозга и поднять настроение могут ходьба и йога, считает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Согласно исследованиям, даже небольшая зарядка или прогулка улучшают самоконтроль человека, повышают многозадачность и положительно влияют на рабочую память, сообщает «Доктор Питер».

Пользу приносит скандинавская ходьба, быстрая ходьба, подъем и спуск по лестнице. Также подойдет интервальная ходьба – переход с быстрого на медленный темп. Еще один вид - ходьба с отягощениями, это могут быть утяжелители или рюкзак с грузом. // фото unsplash.com/ Bruno Nascimento