Врач перечислил первые симптомы катаракты

Катаракта может развиться не только у пожилых, но и молодых людей. Важно вовремя заметить первые симптомы и обратиться к специалисту.

По словам офтальмолога Максима Ладанова, почти в 90% случаев катаракта развивается у людей в 60-70 лет и связана с возрастным помутнением хрусталика. Но болезнь может проявиться и в 40 лет.

«Катаракта в молодом возрасте может развиться, главным образом, из-за травм головы или как последствие других заболеваний»,

- объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Среди симптомов - размытое зрение, когда в глазах появляется туман.

Человек расплывчато видит, как вблизи или вдали, цвета становятся не такими яркими, ухудшается ночное зрение. Избавиться от катаракты помогает операция. // фото wirestock/ freepik.com