Ягодой здоровья назвали клюкву

Ягоды должны быть в меню человека круглый гож. При этом самой полезной считается клюква. Об этом в своем телеграм-канале написала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Это растущая на болоте ягода не только защищает от простуды, но и продлевает жизнь.

По словам Павловой, клюква улучшает пищеварение, обладает мочегонным бактерицидным действием, укрепляет иммунитет и имеет противовоспалительный и общеукрепляющий эффект. Ягода полезна для сердца и сосудов, повышает работоспособность.

Ежедневно она рекомендует съедать не более 100 граммов свежих ягод или две столовые ложки сушеных. Если переесть, то могут возникнуть неприятности со стороны ЖКТ (газообразование, диарея, вздутие).

При этом с осторожностью нужно употреблять клюкву диабетикам, людям с заболеваниями печени и истонченной эмалью зубов. Воздержаться от употребления этой ягоды стоит при язве желудка, двенадцатиперстной кишки и гастрите с повышенной кислотностью. // фото unsplash.com/ Anastasia Zhenina