Россиянам назвали четыре упражнения для восстановления после каникул

Россиянам назвали несколько упражнений для восстановления после длинных новогодних каникул. Инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов в беседе с изданием «Доктор Питер» предложил четыре варианта, которые не потребуют больших усилий.

Для начала нужно сесть на пол, согнув ноги и положив руки на колени, пятки вместе, колени в стороны, спина прямая. Затем нужно медленно наклониться вперед, руками опускаться к ступням, удерживать это положение нужно 5-10 секунд.

Далее нужно лечь на спину, согнуть ноги так, чтобы левая нога лежала на правом колене. Руками обхватить бедро правой ноги и медленно притягивать обе ноги к себе, задержаться на 5-10 секунд и плавно вернуться в исходное положение. То же самое нужно проделать с другой ногой.

Инструктор предложил еще такое упражнение. Лежа на спине с прямыми ногами, нужно сложить руки в замок и завести их за голову, чтобы ладони смотрела от себя. Нужно медленно вытягивать ноги вниз, а руки вверх. Еще одно упражнение – лежа на спине, согнуть руки в локтях, на вдохе - надуть живот, свести лопатки вместе, а на выдохе - сдуть живот и расслабиться. Все упражнения можно выполнять до шести раз. // фото unsplash.com/ Bruno Nascimento