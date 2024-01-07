Врачи рассказали, как безопасно скинуть лишний вес после Нового года

Диетологи рассказали РИА Новости, как вернуться в хорошую форму после праздничных застолий, и почему не стоит прибегать к мочегонным таблеткам, слабительному и голоданию.

Врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко подчеркнул, что часто переедание во время новогодних праздников случается из-за того, что люди хотят расслабиться и получить удовольствие, а не потому, что они действительно голодны. Он порекомендовал устраивать сытные, объемные и вкусные разгрузочные дни, которые при этом будут создавать дефицит калорий. Подходящим блюдом для разгрузочного дня могут стать диетические голубцы.

"Необходимо взять нежирное мясо — курицу, идейку или телятину, — грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов. При этом блюдо будет содержать и белок, и углеводы, и клетчатку",

- рассказал Сергей Обложко.

Диетолог-эндокринолог Майра Рау посоветовала придерживаться принципа здоровой тарелки, когда человек ест дома или в гостях.

"Разделите мысленно тарелку на 3-4 части: одну треть — одну вторую тарелки наполните овощами и фруктами, четверть — одну треть — крупами, картофелем, пастой или хлебом, и четверть — одну треть — белковым продуктом, например, бобовыми, рыбой, птицей, мясом, творогом",

- рассказала Майра Рау.

Диетологи отметили, что ни в коем случае не стоит голодать. Они предупредили о неэффективности в этом деле слабительных и мочегонных препаратов, которые лишь выводят жидкость из организма, но на количество жировой массы влияния не оказывают.

Помимо этого, длительные эпизоды голодания могут привести к развитию желчно-каменной болезни. // Фото: freepik.com.