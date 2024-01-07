Диетолог призвала ограничить горький шоколад в рационе

Горький шоколад считается полезным дессертом благодаря низкому содержанию сахара, однако некоторым людям необходимо ограничивать употребление этого продукта. Кому именно, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, врач-терапевт Наталья Сычева.

Уменьшить количество горького шоколада в рационе нужно людям, у которых бывают мигрени или склонность к повышенному давлению. В этом продукте содержится вещество, способное вызвать спазм сосудов, а значит, спровоцировать усиление головной боли или повышение давления. Если у человека сахарный диабет второго типа или ожирение, горький шоколад также нужно ограничить.

Суточная порция должна быть не более 20-30 граммов, уточнила Наталья Сычева.

Детям до трех лет вообще нельзя давать шоколад, а затем порция должна быть меньше 20 граммов. В головном мозге ребенка центр, который отвечает за осознанный выбор того или иного продукта, формируется только после пяти лет. До этого возраста дети не могут себя контролировать и вовремя останавливаться, поедая сладкое, отметила диетолог. // Фото: freepik.com.