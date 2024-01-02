Россиянам перечислили несочетаемые с алкоголем продукты

Врач-нарколог Даниил Петров не рекомендует запивать десерт, выпечку, сладкое, шоколад спиртным. При совместном употреблении этих продуктов сперва будет расщепляться источник глюкозы, лишь потом этиловый спирт. В результате человек получит сильное похмелье, интоксикацию и абстиненцию.

Петров также не рекомендует сочетать вместе со спиртным продукты, которые бродят. Это виноград, бахчевые культуры.

«Все силы организма уйдут на переработку глюкозы», - сказал врач в беседе с изданием «Газета.Ru».

Избегать нужно острой пищи. Так как подобное сочетание с алкоголем может привести к обострению панкреатита и холецистита. Не следует употреблять спиртное с жареным, жирной и тяжелой пищей в особенности тем, у кого есть заболевания ЖКТ.

Что касается легких зеленых салатов, то они быстро усваиваются и спиртное фактически употребляется на голодный желудок. // фото unsplash.com/ Vinicius Amnx Amano