ОРВИ и грипп бушуют в Карелии

Эпидпорог в Карелии по ОРВИ и гриппу превышен на 42,1%. В Роспотребнадзоре сообщили, что за 52 неделю зарегистрировано 263 случая коронавирусной инфекции и 8211 случаев ОРВИ и гриппа.

За последнюю неделю 2023 года из-за высокой заболеваемости деятельность приостановили 310 классов в 33 школах, в Петрозаводске полностью закрыли три школы.

«За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены: вирусы гриппа А(H3N2)»,

- отметили в управлении.

Заболеваемость внебольничными пневмониями в целом по Карелии ниже средне-многонедельного показателя на 3,2%, зарегистрировано 207 случаев. // фото «Петрозаводск говорит»