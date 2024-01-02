Россиянам советуют, как отдохнуть и плавно вернуться к работе

Россиянам дали несколько советов, как после столь продолжительных каникул спокойно вернуться к работе. Внештатный специалист министерства по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина советует в праздники не думать о работе, психологически отстраниться от офисных задач и обдумывания прошедших дней, сообщает портал 47news.

Отложить нужно и телефон. Специалист советует начинать утро с творчества или физкультуры, а не просмотра социальных сетей, а вечером за пару часов до сна также лучше воздержаться от гаджета.

Важно отдыхать от суеты, но и все время лежать не стоит. Драпкина советует больше двигаться и гулять на свежем воздухе. Россиянам рекомендуют соблюдать режим дня, хорошо питаться, пить много воды и высыпаться, от спиртного лучше отказаться, а с едой не перебарщивать.

Обсуждать в праздники лучше что-то приятное и как можно больше, а не встревать в изматывающие споры. За несколько дней до начала трудовых будней специалист советует распланировать домашние дела и без спешки их делать.

Возвращение к трудовым дням стоит воспринимать в качестве возможности пообщаться с коллегами, поделиться впечатлениями от отдыха. Входить в рабочий ритм нужно плавно, постепенно расширяя список задач. // фото «Петрозаводск говорит»