Пережить утро 1 января: советы экспертов

Новогодний «коктейль» из недосыпа, вчерашнего безудержного веселья и алкоголя ещё никого не делал счастливым. Что поможет пережить первое похмелье в году, а какие блюда только навредят? Об этом пишет «Открытая кухня».

Первое «спасительное» средство в нашем представлении — рассол. И это именно тот случай, когда народная мудрость полностью подкреплена медицинскими фактами.

Основная причина плохого сочувствия на утро после обильных возлияний — нарушение водно-солевого баланса. Кровь сгущается, гормональный баланс нарушен, организм страдает. Рассол нормализует давление, восстанавливает баланс жидкостей и посылает организму чёткий сигнал: «жизнь налаживается».

Зато эксперты развеяли миф о том, что необходим какой-то «особенный» похмельный завтрак. В реальности чем быстрее вы вернете свою пищевую рутину, тем лучше. Именно традиционные плотные завтраки способны помочь в борьбе с похмельем: жидкая овсянка благодаря обволакивающим свойствам успокоит желудок, острая шакшука взбодрит, а яичница с беконом или яйца бенедикт придадут сил.

Отдельно стоит задуматься о том, чтобы начать утро со смузи, правда, тут есть несколько правил. Во-первых, постарайтесь избегать цитрусовых: хоть витамин С и поможет при похмелье, но может раздразнить желудок. Возьмите лучше клубнику, малину или яблоки. Во-вторых, обязательно добавьте банан, который за счёт высокого содержания калия сработает как настоящая неотложная помощь при целом ряде похмельных проблем. Постарайтесь добавить в напиток семена льна, чиа, овсянку.

Странно, но, по мнению экспертов, в утренней ситуации может помочь обычный фастфуд. Не отказывайте себе в удовольствии вонзить зубы в сочный бургер или острые крылышки. Врачи уверяют: здесь главное не заставлять себя есть то, что не хочется или тяжело даётся. К тому же когда, как не 1 января, можно счастливо избежать чувства вины за поглощение чего-то вкусного, но не полезного? Ну а тем, кто органически не переносит фастфуд, поможет целительный суп.

Прозрачный куриный бульон в кружке, тарелка наваристого супа, боул чего-то экзотического и острого — любая жидкая и горячая еда даёт плюс 100 баллов к самочувствию 1 января.

Если всё совсем плохо — спасайтесь простым куриным бульоном, он успокоит желудок и насытит ровно настолько, чтобы вам хватило сил восстановиться. Если состояние не отчаянное, то выбирайте что-то посолиднее, например, рассольник, способный восстановить тот самый солевой баланс, о котором мы говорили ранее, также отлично подойдут щи с квашеной капустой или уха.

Уместны при похмелье даже экзотические азиатские рамен, фо бо, том ям. Но будьте осторожны с остротой пряных согревающих супов, иначе можно получить раздражённую слизистую. // Фото: azerbaijan_stockers / Freepik