Три категории продуктов на новогоднем столе могут спровоцировать рак

Копченая, острая и жирная пища может спровоцировать рак желудка и кишечника, предупреждает онколог Андрей Каприн.

Специалист призвал либо убрать эти продукты с новогоднего стола, либо употреблять их как можно меньше.

Вместо них Каприн предложил есть больше овощей, фруктов и стараться придерживаться сбалансированного питания, сообщает «Российская газета».

Также врач призвал отказаться от вредных привычек в новом году, поскольку они могут спровоцировать «поломку» организма. Каприн также не советует заниматься самолечением. // фото unsplash.com/ Ja San Miguel