Стрелявший в Петрозаводске мужчина искал свою жертву пять лет

В МВД Карелии рассказали о том, как задерживали человека, который 21 октября застрелил на улице в Пятом поселке 46-летнего мужчину.

Напомним, трагедия произошла на улице Речной. После стрельбы на место была вызвана полиция. Свидетельница происшествия указала стражам порядка приметы злоумышленника и автомобиля, на котором он скрылся. Два наряда ППС начали отработку территории, на это ушло около часа.

В одном из гаражных кооперативов навстречу полицейским вышел человек, схожий по приметам с подозреваемым. Он вел себя спокойно и не оказывал сопротивления. Мужчина был задержан.

В процессе ожидания прибытия следственно-оперативной группы 70-летний задержанный рассказал, что искал свою жертву пять лет. Ранее они были знакомы. Мотивом убийства стали материальные разногласия. В день преступления пенсионер арендовал автомобиль, который вернул хозяину сразу после того, как совершил задуманное.

Задержавших преступника сотрудников ППС решили поощрить.