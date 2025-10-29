Барельефы с героями эпоса «Калевала» украсили Дом творчества в Карелии

Здание Дома творчества в Калевале преобразилось. Фасад здания украсили герои карело-финского эпоса.

Художник из владимирского города Вязники изготовил два деревянных барельефа с героями эпоса «Калевала», рассказали в управлении по молодежной политике Карелии. Панно привезли в карельский поселок, после чего закипела монтажная работа.

На фасаде Дома творчества «поселились» Вяйнямейнен и Илмаринен. Мастера несколько дней грунтовали, красили, снимали старую металлическую раму. Панно собирали на высоте, как пазл, так как каждый барельеф состоял из четырех крупных частей. Затем мастер вручную подкрасил стыки и дополнил образы мелкими деталями.

В управлении сообщили, что панно стало завершающим объектом фестиваля «Полоса отвода».

