29 октября 2025, 11:00
Мост для пешеходов открыли на Кургане
Строительство Курганского моста в Петрозаводске завершено
фото с VK-страницы главы города
Мост для пешеходов построили на Кургане. По переправе через Лососинку в Петрозаводске уже прошли первые пешеходы и проехали велосипедисты. О завершении строительных работ сообщила глава города.
Опоры и фундамент прежней переправы пришли в негодность. Мост пришлось строить с нуля.
Работы проводили с сентября. За это время рабочие разобрали аварийный мост, возвели новые опоры, сделали фундамент и деревянный настил, установили перила и благоустроили территорию. Движение по Курганскому мостику открыли.