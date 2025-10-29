Мост для пешеходов открыли на Кургане

Мост для пешеходов построили на Кургане. По переправе через Лососинку в Петрозаводске уже прошли первые пешеходы и проехали велосипедисты. О завершении строительных работ сообщила глава города.

Опоры и фундамент прежней переправы пришли в негодность. Мост пришлось строить с нуля.

Работы проводили с сентября. За это время рабочие разобрали аварийный мост, возвели новые опоры, сделали фундамент и деревянный настил, установили перила и благоустроили территорию. Движение по Курганскому мостику открыли.