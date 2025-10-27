Новый мост достраивают на Кургане в Петрозаводске

В Петрозаводске идут работы по строительству нового моста на Кургане. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам чиновницы, сейчас на объекте уже стартовал заключительный этап работ. Идет монтаж настила, устройство ограждений, благоустройство прилегающей территории.

Отмечается, что работы будут завершены за 2-3 дня.

