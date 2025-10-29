Пожар в двухэтажном доме вспыхнул в карельском поселке

В Надвоицах утром 28 октября произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 7:57 утра. Возгорание случилось в двухэтажном жилом доме на улице Калинина. Прибывшие к месту произошедшего специалисты обнаружили, что горит входная дверь в подъезд.

Совместными усилиями семеро пожарных быстро справились с огнем. Причина случившегося выясняется.

