Туристов с нарушениями возили на Валаам и Ладожские шхеры

Транспортные полицейские выявили нелегальных перевозчиков на Ладожском озере. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Транспортные полицейские в ходе рейдов в октябре проверяли маломерные суда, которые возили туристов из Сортавалы на Ладожские шхеры и Валаам. У трех судовладельцев при проверке документов не оказалось лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом. Нарушения зафиксировали, решается вопрос о наказании. За предпринимательскую деятельность без лицензии грозит серьезный штраф.

Нарушения выявили при проверке еще одного судна. У 24-летнего сортавальского перевозчика не было диплома члена экипажа судов внутреннего водного транспорта. Материал о нарушителе направили в ГИМС, также решается вопрос о привлечении к ответственности.