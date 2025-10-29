Новую железнодорожную остановку вводят в Карелии

С 1 ноября поезда будут останавливаться на остановочном пункте Хямекоски в Питкярантском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Карелии.

Указанная остановка будет использоваться поездами Лодейное Поле - Сортавала отправлением в 9:50 и 21:00, а также обратными поездами Сортавала - Лодейное Поле.

Отмечается, что изменения вводятся для повышения качества обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось о том, что туристов с нарушениями возили на Валаам в Карелии.