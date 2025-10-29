Квартира загорелась сегодня ранним утром в Карелии

Сегодня ранним утром в поселке Лоухи произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 5:00. Сообщалось о сильном задымлении в одной из квартир жилого дома. На место оперативно выехали трое спасателей.

В течение получаса совместными усилиями пожар был ликвидирован. Люди не пострадали. Причина случившегося устанавливается.

