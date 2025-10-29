Пенсионерам из удаленных сел Карелии помогли добраться до медиков

Благодаря мобильным бригадам с начала года 844 пожилых жителя Карелии добрались до медицинских учреждений для прохождения медосмотра. Бригады совершили 167 выездов. Такие данные привели в министерстве социальной защиты Карелии.

Услугой проезда до медицинской организации и обратно могут воспользоваться жители отдалённых населённых пунктов старше 65 лет. Выезд возможен на плановую диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию.

Для этого пожилому человеку нужно сказать фельдшеру или специалистам подразделений комплексного центра обслуживания населения о своем желании воспользоваться такой услугой.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о статистике диспансеризации и профилактических осмотров в Карелии.