Чемпионский титул завоевал шестимесячный малыш в карельском городе

В Пудоже прошла IV детская олимпиада «Маленький Чемпион». Она объединила более 50 семей с детьми в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, сообщила газета «Пудожский вестник».

Чемпионский титул в дисциплине «Марафон ползунков» завоевал шестимесячный малыш. В «Забеге ходунков» юные спортсмены показали свою ловкость, скорость и спортивную подготовку на полосе препятствий, а «Семейный забег» и челлендж «А вам слабо?» выявил самые спортивные семьи и помог им стать ещё более дружными.

