29 октября 2025, 11:12
Общество

Поездки на автобусе в сторону Медвежьегорска подорожают

Частный перевозчик повышает стоимость проезда на автобус из Петрозаводска
Пассажиры в автобусе
Фото: freepik

Цены на проезд в автобусе из Петрозаводска до Великой Губы, обслуживаемом частным перевозчиком, изменятся с 7 ноября. Информация об этом появилась в паблике «Карелавтотранса».

Финансовые перемены затронут маршрут № 524 «Петрозаводск Великая Губа через Медвежьегорск». За поездку из Петрозаводска до Толвуи придётся заплатить 1000 рублей, а до Великой Губы 1200 рублей.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об изменении стоимости проезда с 1 ноября на ряде направлений в Карелии.

