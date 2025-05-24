Россиянам подсказали, какие лекарства положить в дачную аптечку

Многие, отправляясь на дачу, сталкиваются с укусами насекомых и животных, аллергией, простудой или переохлаждением, солнечным ударом, порезами, отравлениями, ушибами и растяжениями.

В аптечку обычно входят обезболивающие и противовоспалительные, средства для ЖКТ, антигистаминные препараты, лекарства, прописанные врачом, средства от солнца и репелленты, бинты, пластыри, шприцы и другие расходники, средства для обработки ран, мази от синяков, включая противоожоговые мази и средства.

«В набор входят необходимые обезболивающие, средства для ЖКТ и аллергии, что помогает справляться с типичными проблемами на даче. Важно, что многие берут с собой привычные медикаменты, а также солнцезащитные средства и репелленты для защиты от солнца и насекомых», - приводят «Известия» слова терапевта Ольги Чистик.

Многие собирают аптечку, полагаясь на опыт прошлых лет, другие берут то, чем чаще всего пользуются, а также берут препараты и расходники на любой случай. © «Петрозаводск говорит»