Россиянам перечислили симптомы, требующие срочного обращения к врачу

Эндокринолог Лариса Щербакова перечислила симптомы, которые могут говорить о развитии у человека сахарного диабета II типа. При появлении этих признаков нужно обратиться к врачу и сдать анализы на уровень сахара в крови, предупредила специалист в беседе с изданием News.ru.

«Жажда, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, так как при достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, увеличение или снижение массы тела, снижение иммунитета, склонность к воспалительным и грибковым заболеваниям говорят о необходимости срочно сдать кровь на сахар»,

- назвала тревожные симптомы медик.

Если анализы показывают, что сахар в крови превышен не слишком сильно, для коррекции состояния будет достаточно диеты, исключения сладкого из рациона, человеку будут назначены физические нагрузки.

Врач подчеркнула, что диабет в любом случае не является приговором и позволяет вести полноценную жизнь. // Фото: unsplash.com