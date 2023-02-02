Врач назвала самые вредные для зубов сладости

Стоматолог Людмила Шемякина назвала самую опасную для зубов сладость. Этим продуктом оказался шоколад, слова специалиста приводит «Газета.ру».

Врач пояснила, почему сладости опасны для зубов. Она отметила, что они содержат в большом количестве углеводы, которые активно перерабатываются бактериями ротовой полости, в результате чего образуются кислоты, которые разрушают зубную эмаль. Если человек часто ест сладкое и при этом не чистит зубы, то проблемы не заставят себя ждать.

«Боль в зубах от сладкого может возникать по двум причинам: из-за наличия кариозных полостей или гиперестезии - повышенной чувствительности эмали. Но определить точную причину чувствительности зубов к сладкому может только врач»,

- отметила медик.

Помимо шоколада, наибольшую опасность для зубов представляют конфеты и другие продукты с легкими сахарами, заявила специалист. // Фото: freepik.com