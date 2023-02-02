Три человека умерли после застолья в российском регионе

В Челябинской области четыре человека отравились суррогатным алкоголем, трое из них умерли. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, трагедия произошла в поселке Саккулово. Следователи выяснили, что погибшие употребляли спиртосодержащую жидкость неустановленного происхождения. Одна женщина выжила. Она находится в реанимации.

Издание сообщает, что люди пили самогон. С места трагедии изъяты четыре пластиковые бутылки объемом 1,5 литра и четыре бутылки объемом 0,5 литра. Возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло гибель двух и более лиц. // Фото: unsplash.com