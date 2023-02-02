02 февраля 2023, 17:54
Россия

Мужчине стало плохо во время рыбалки на Ладоге

Спасатели Ленобласти эвакуировали на берег рыбака днем 2 февраля

Сегодня в Ленинградской области спасли попавшего в беду рыбака. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы региона.

По данным источника, на пульт дежурного поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступило сообщение о том, что на Ладожском озере мужчине стало плохо во время рыбалки. На место отправились специалисты.

Пострадавшего эвакуировали на берег и передали сотрудникам скорой помощи. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти

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Метки: 
Ленинградская область
Ладожское озеро
рыбак
эвакуация
Новая Ладога