02 февраля 2023, 17:54
Мужчине стало плохо во время рыбалки на Ладоге
Спасатели Ленобласти эвакуировали на берег рыбака днем 2 февраля
Сегодня в Ленинградской области спасли попавшего в беду рыбака. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы региона.
По данным источника, на пульт дежурного поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступило сообщение о том, что на Ладожском озере мужчине стало плохо во время рыбалки. На место отправились специалисты.
Пострадавшего эвакуировали на берег и передали сотрудникам скорой помощи. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти