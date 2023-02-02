Мужчине стало плохо во время рыбалки на Ладоге

Сегодня в Ленинградской области спасли попавшего в беду рыбака. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы региона.

По данным источника, на пульт дежурного поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступило сообщение о том, что на Ладожском озере мужчине стало плохо во время рыбалки. На место отправились специалисты.

Пострадавшего эвакуировали на берег и передали сотрудникам скорой помощи. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти