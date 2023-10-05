Россиянам перечислили продукты, от которых клонит в сон

После употребления некоторых продуктов, например, картофеля или хлеба, может начать клонить в сон. Также сонливость вызывают орехи, сладости, белый рис, паста и спиртное. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Чувство усталости может появиться после употребления продуктов, содержащих углеводы, триптофан и магний. Уровень сахара повышается, если человек съест продукты с содержанием углеводов, но он быстро падает, что и вызывает ощущение сонливости. Главное здесь, умеренное потребление.

Триптофана много в твороге, индейке, молоке, семенах и орехах. Магний содержится в орехах, семенах, шпинате, авокадо, бананах, темном шоколаде. Низкое содержание магния в организме способствует бессоннице и усталости.

Использовать алкоголь вместо снотворного врач не рекомендует, так как сон в состоянии опьянения становится поверхностным и не приносит пользы. // фото unsplash.com