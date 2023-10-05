Педиатр назвала опасные народные методы лечения детей

Популярные мифы о народных методах лечения развеяла педиатр Ольга Татаркина. Она предупредила, что некоторые такие способы не только неэффективны, но даже опасны, пишет «Газета.Ru».

Врач обратила внимание на такой метод, как растирание ребенка уксусом, льдом или для снижения температуры тела. Они слишком быстро испаряются с поверхности кожи и охлаждают ее, вызывая спазм периферических сосудов.

Температура в результате резко падает, но потом быстро растет. Кроме того, парами спирта и уксуса и спирта ребенок может отравиться.

Полоскание горла либо смазывание миндалин керосином при ангине может привести к ожогу слизистой оболочки ротовой полости. Опасны также пары керосина. Они способны вызвать рефлекторный спазм бронхов и приступ затрудненного дыхания, а также токсическое воспаление легких и бронхов.

Еще один опасный народный способ лечения ингаляции над кипятком и вареной картошкой. Скорее можно получить от него вред, чем пользу.

- Велик риск ожога слизистой дыхательных путей, ожогов кожи (если ребенок перевернет кастрюлю с кипятком). У детей до трех лет вдыхание горячего пара может спровоцировать спазм бронхов и затруднить дыхание. Вдыхание паров картофельного отвара несет в себе еще и скрытую угрозу: в них могут содержаться вредные вещества, растворяющиеся в воде при варке картофеля,

- предупредила доктор.

Она также предостерегла от закапывания меда в нос при насморке. В меде много сахаров, являющихся питательной средой для бактерий. Велик риск вызвать осложнения и тяжелые аллергические реакции.

Поэтому закапывание меда в нос может привести к усугублению насморка и повышает риск развития осложнений, в том числе и тяжелых аллергических реакций. То же самое касается и грудного молока.

Нельзя закапывать в нос сок лука и чеснока. Да, бактерицидные свойства есть, но в высокой концентрации можно заработать ожог слизистой, а низкая бесполезна. // фото: freepik.com