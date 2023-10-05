Врачам в России разрешат прописывать пациентам БАДы

Врачи смогут прописывать БАДы пациентам. Такое право им дает соответствующий законопроект, который уже согласовало правительство РФ, передают «Известия».

Медики смогут в качестве лечения назначать БАДы, определять схему, определять дозировку таких препаратов. В данный момент врачи могут прописывать только лекарства, а биологически активные добавки – только советовать.

Изменения внесут в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Выписывать рецепты можно будет только на те БАДы, которые официально зарегистрированы в России. // фото: ivabalk/ pixabay.com