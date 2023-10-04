04 октября 2023, 16:43
Онколог призвал россиян полностью отказаться от одного продукта
Врач Артур Бернацкий рассказал, почему растворимый кофе надо исключить из рациона
Диетолог, гастроэнтеролог и онколог НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Артур Бернацкий посоветовал убрать из рациона растворимый кофе. В этом напитке нет ничего полезного, один лишь вред, приводят его слова в паблике медучреждения ВКонтакте.
Дело в том, что кофеина в растворимом кофе почти нет, но зато есть теобромин (подавитель) и кофейная кислота. Эти вещества не тонизируют, наоборот, вызывают сонливость.
Артур Бернацкий назвал растворимый кофе суррогатом, как и кофе без кофеина, - когда с помощью химических реакций высвобождают вещества, а сам продукт искажается. // фото: panchenko_karyna/ pixabay.com