Онколог призвал россиян полностью отказаться от одного продукта

Диетолог, гастроэнтеролог и онколог НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Артур Бернацкий посоветовал убрать из рациона растворимый кофе. В этом напитке нет ничего полезного, один лишь вред, приводят его слова в паблике медучреждения ВКонтакте.

Дело в том, что кофеина в растворимом кофе почти нет, но зато есть теобромин (подавитель) и кофейная кислота. Эти вещества не тонизируют, наоборот, вызывают сонливость.

Артур Бернацкий назвал растворимый кофе суррогатом, как и кофе без кофеина, - когда с помощью химических реакций высвобождают вещества, а сам продукт искажается. // фото: panchenko_karyna/ pixabay.com