Елена Малышева призвала мужчин сдавать тесты на беременность

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева со своим соведущим, иммунологом Андреем Продеусом, призвали сдавать тест на беременность мужчин. Зачем это нужно, доктора объяснили в программе «Жить здорово!» на Персом канале.

Дело в том, что тес на беременность определяет уровень в крови гормона бета-ХГЧ. Если он повышен, то женщина беременна.

Мужчинам же нужно проходить тест для других целей, хотя они тоже могут увидеть две полоски. Но это говорит не о беременности, а о наличии серьезной проблемы – возможном раке яичек.

Есть прямая зависимость между уровнем этого гормона и вероятностью злокачественного новообразования. Так что рак можно выявить на ранней стадии. // фото: amacchio/ pixabay.com