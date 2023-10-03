Вакцина «Спутник V» не действует на новые штаммы ковида

Обновленный «Спутник V» обещали поставить в поликлиники в начале декабря. Старый вариант прививки перестал действовать, рассказал РИА Новости руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, прежний препарат стал неэффективным, когда появились первые штаммы «омикрон». Теперь же у вакцин вдобавок закончился срок годности.

Новый вариант «Спутника V» в институте уже сделали, осталось его испытать в клинических условиях.

- Деньги на клинические испытания нового антигенного варианта вакцины поступили, а сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря,

- заявил директор НИЦ.

Он объяснил, что прежний вариант вакцины почти два года защищал людей от уханьского штамма и «дельты». С появлением первых «омикронов» эффективность прививки уменьшилась в 8 раз, а после открытия четвертого и пятого его штаммов - почти в 20 раз. // фото: freepik.com