Жителям Карелии подскажут, как уберечь себя и близких от вирусов

Жителям Карелии в ходе горячей линии подскажут, как уберечь себя и близких в сезон простуды от вирусов.

Специалисты Роспотребнадзора постараются разъяснить, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно сделать прививку, можно ли совмещать прививку от гриппа с другими прививками, какие штаммы входят в прививку. Также специалисты объяснят правила ношения маски, дадут рекомендации о том, как уберечь детей в сезон простуд.

Жители Карелии смогут задавать вопросы до 13 октября по телефону: 8(8142) 79-74-20 с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю в республике было зафиксировано более шести тысяч случаев ОРВИ. // фото «Петрозаводск говорит»