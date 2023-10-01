Врач рассказала, кому противопоказаны орехи

Орехи считаются полезным продуктом, но есть люди, которым нужно есть их с осторожностью. Об этом «АиФ» рассказала врач-эндокринолог Светлана Шокур.

Большие порции приведут к повышенному газообразованию, тяжести в животе, нарушению стула. Особенно осторожными надо быть страдающим сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, а также тем, кто имеет проблемы с пищеварением.

Светлана Шокур не советует употреблять соленые орехи, орехи в глазури, карамели или сиропе – они могут вызвать повышение артериального давления и уровня сахара в крови.

Не полезны орехи и тем, у кого есть склонность к аллергии. Самыми аллергенными считаются фундук и грецкий орех.

Норма орехов в день – не более 30 граммов. Это примерно 16-20 ядер миндаля, около 40 фисташек без скорлупы или пять очищенных грецких орехов. Предпочтительнее покупать неочищенный продукт. Чтобы получить больше пользы, врач рекомендует вымачивать орехи в воде или жарить либо запекать. Это снижает количество фитиновой кислоты и помогает лучше усвоить минералы. // фото: Mehran B/ pexels.com