Россиянам объяснили, как вернуть все деньги при возврате билета

В Роспотребнадзор рекомендации по возврату денег за билеты на спектакли, концерты и другие мероприятия. Сотрудники учреждения объяснили, как вернуть всю сумму, сообщает корреспондент РИА «Новости».

При приобретении билета важно обратить внимание, кто является «продавцом». Все списки официальных посредников указаны на сайте организации. Оплата их услуг равняется приблизительно десяти процентам от стоимости билета. Она должна оформляться с обязательной выдачей покупателю документа, подтверждающего проведенную операцию.

Следует также проверить цену билета. Важно, чтобы она не отличалась от стоимости, которая указана на сайте организации. Необходимо оценить внешний вид билета. Все элементы его оформления должны быть указаны на сайте организации.

Полная стоимость билета возмещается посетителю в случае отмены, замены или переноса проводимого организацией зрелищного мероприятия. Кроме того, можно получить обратно сто процентов цены билета, если гость решил отказаться от посещения мероприятия за десять дней до дня его проведения.

Половину от цены билета можно вернуть менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней до дня проведения зрелищного мероприятия. Менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до начала мероприятия можно получить обратно примерно 30 процентов стоимости билета.

Организация вправе не возвращать посетителю стоимость билета в случае, если человек отказывается от посещения зрелищного мероприятия менее чем за три дня.